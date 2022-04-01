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11:32 01.04.2022

Кешбэки со Сбером при безналичной оплате картами банка

кешбэк Фото: СберБанк
Эпоха хиппи и рождения панк-рока создала то, что сейчас является самым главным трендом в сфере экономных и выгодных покупок. Речь идет о кешбэке, популярность которого набирает обороты с каждым днем.

Каждый из нас – активный покупатель. Поэтому СберБанк рад сообщить, что запускает сезон повышенного кешбэка, предоставляя клиентам возможность заработать значительные суммы на покупках.

Суть предложения проста: совершайте покупки картой СберБанка в сети POS-терминалов СберБанк и возвращайте 5% с каждой оплаты.

Гарантированный 5% кешбэк приходит в конце месяца на карту реальными деньгами, которыми клиенты могут распоряжаться по своему усмотрению.

Максимальный кешбэк на карту – 15 000 тенге в месяц.

Таким образом СберБанк продолжает дополнять свои карты опциями, которые делают использование безналичных денег еще привлекательнее.

Обратите внимание: для получения 5% кешбэка необходимо оплачивать покупки карточкой СберБанк через POS-терминальную сеть СберБанка.

Анастасия Московчук
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