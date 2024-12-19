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Общество

Шоколад в знак благодарности: сладкий тренд завирусился в Казнете

Шоколад в знак благодарности: сладкий тренд завирусился в казнете, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 16:09 Фото: pixabay
Видео с шоколадом в Казахстане набирает все большую популярность. Однако сейчас речь пойдет не о "дубайском" тренде, а о множестве лакомых плиток в знак благодарности и проявления добра. Zakon.kz собрал самые сладкие ролики с популярным челленджем.

Так, сотрудники Департамента полиции Астаны по очереди вручили уборщице 17 плиток шоколада в знак благодарности за ее труд. 

"Надо уважать и ценить любой труд", – поддержали в комментариях инициаторов подписчики.

В другом случае студентки педагогического университета Алматы пригласили в кабинет уборщицу. Они попросили ее сесть за стол, закрыть глаза и протянуть руки. После чего ее ладони наполнили сладостями. Открыв глаза, женщина задалась вопросом: "За что?". В ответ прозвучало: "Просто так, спасибо. Попейте чай".

"Вся тяжелая работа лежит на плечах этих людей. За это мы отблагодарили нашу апайку. Делайте добро", – подписали видео.

Аналогичный жест добра поддержали школьники. Ученики вместе с учительницей устроили сюрприз техничке. Дети разбросали в кабинете мусор, а когда женщина принялась все собирать, ее "осыпали" овациями и шоколадками.

Одни комментаторы признались, что это самый добрый тренд. Но нашлись и противники сладкого, отметив, что лучше бы вместо этого деньги давали.

Добрые поступки и взаимопомощь могут творить настоящие чудеса, делая мир намного лучше. Корреспондент Zakon.kz собрал удивительные истории казахстанцев, которые зажили счастливо после встречи с неравнодушными людьми.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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