Названы 10 самых трендовых спортсменов 2025 года

В конце каждого года подводятся итоги опроса среди населения нашей планеты, кто же является самым популярным спортсменом, который пользуется большим спросом во Всемирной сети, сообщает Zakon.kz.

Американский боксер-профессионал Теренс Кроуфорд занял первое место в рейтинге запросов в Google, оставив позади себя своих соотечественников: гольфиста Рори Макилроя и игрока в американский футбол Шедура Сандерса.

Здесь надо заметить, что список трендовых спортсменов 2025 года строится не столько на их популярности, ну а также на всплесках интереса к информации о них.

Фото: Instagram/capitals

Весь рейтинг десяти наиболее популярных спортсменов выглядит в следующем порядке:

4. Шэй Гилджес-Александер (баскетбол).

5. Джейлен Хертс (американский футбол).

6. Мэнни Пакьяо (бокс).

7. Александр Овечкин (хоккей).

8. Купер Флэг (баскетбол).

9. Стефон Диггз (американский футбол).

10. Кэм Скаттебо (американский футбол).

Стоит выделить, что на прошлой неделе у Теренса Кроуфорда без боя забрали титул абсолютного чемпиона.

С чем он не согласился и жестко высказался в адрес президента WBC.