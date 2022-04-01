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14:32 01.04.2022

Падение школьницы в арык в Актобе: аким города высказался об инциденте

Аким города Актобе Асхат Шахаров Фото: gov.kz
Аким города Актобе Асхат Шахаров высказался о падении школьницы в канаву, передает Zakon.kz.

В затопленном микрорайоне Батыс-2 Актобе мужчины-тренеры фитнес клуба спасли жизнь школьнице, упавшей в канаву.

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Аким города Актобе рассказал, что сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Мы связывались с ее родителями, состояние нормальное. Мама у нее врач, сама смотрит за ней. Девочка поскользнулась и с головой ушла под воду. Я после обеда хочу посетить ее вместе с тренерами, которые ее спасли. Родители девочки просили удалить все видео, где видно ее лицо, не хотят, чтобы знали ее данные.Аким города Актобе Асхат Шахаров

По словам градоначальника, уровень воды в городе повысился резко, буквально за час, на 20-40%. Арычная система не справилась.

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Арычная система была сдана очень давно. Сейчас подрядная организация занимается откачкой воды, 100 ассенизаторов-машин и 45 экскаваторов задействованы для ликвидации последствий в городе.Асхат Шахаров
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