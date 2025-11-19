Школьница родила после изнасилования пожилым родственником: кого наказали в регионе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на брифинге в СЦК 19 ноября 2025 года высказался по факту беременности школьницы, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что медики пропустили беременность подростка. В том числе, когда в сентябре проводили медосмотр детей.

"Как только стало известно о случившемся, была создана специальная комиссия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Мы проводили служебное расследование. По его итогам приняли решение об отстранении тех специалистов, которые проводили проверки и должны были выявить состояние школьницы на ранней стадии. Наказали ряд сотрудников, начиная от районного отдела образования. Они уволены со своих должностей. В том числе руководитель Управления образования области", – ответил Асхат Шахаров.

По его словам, семье оказывается всесторонняя помощь.

"Все делается во имя будущего ребенка, с родителями совместно были приняты некоторые решения. В частности, девочка переведена в другое учебное заведение. По факту случившегося проводятся полицией следственные действия", – резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в прямом родстве.