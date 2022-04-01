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14:53 01.04.2022

Предупреждение от астрологов: кому в апреле нужно быть аккуратнее с деньгами

денежный гороскоп Фото: unsplash
Известный российский астролог Павел Глоба составил денежный прогноз. Он отметил, что расположение звезд в апреле свидетельствует о том, что четырем знакам зодиака следует быть осторожными с деньгами, сообщает Zakon.kz.

По словам Глобы, это Тельцы, Раки, Рыбы и Скорпионы.

Тельцы

Финансовый гороскоп на апрель 2022 года Тельцу говорит, что в начале месяца на работе ожидается аврал. К середине месяца станет легче. Важно не испортить отношения с руководством, потому что Тельцы могут нервничать в напряженной обстановке, хотя обычно представители знака терпеливы и любят работать.

В апреле нужно быть аккуратными с деньгами и избегать больших затрат, а также не занимать деньги и не давать в долг.

Раки

Раки от природы практичны и рациональны – эти качества в апреле им пригодятся как никогда. Финансовый гороскоп для Рака советует им воздержаться от ненужных трат.

Соблазнов будет немало, предупреждает знаменитый астролог. Если поддаться расходам, то, скорее всего, в будущем придется жалеть о потраченных деньгах. Астролог советует присмотреться к различным банковским инструментам, но делать это с большой аккуратностью.

Рыбы

Расположение звезд в апреле предупреждает Рыб об осторожности в финансовой сфере. В этом месяце слишком рискованно брать кредиты, делать большие покупки или совершать крупные сделки.

Особенно это касается контрактов по купле-продаже недвижимости. Глоба советует лучше не торопиться в этих вопросах, иначе можно будет потерпеть крупное фиаско, – говорится в сообщении издания «Профиль».

Скорпионы

Представители этого знака зодиака обычно избегают лишних затрат. На работе они выдержанны и сосредоточены на выполнении своих обязанностей. Звезды рекомендуют в апреле оглянуться на коллег и наладить социальные связи.

Месяц принесет неожиданные финансовые подарки. Однако не стоит тратить деньги на милые сердцу безделушки, лучше заняться вопросом умножения финансов.

Анастасия Московчук
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