Странам Евросоюза придется согласиться на оплату российского газа в рублях – эксперт

– 31 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продаже природного газа в страны Евросоюза за рубли. К чему, на ваш взгляд, может привести данное решение?

– У этого решения ряд мотивов и последствий. Основными из них являются возможность получить оплату за поставленный газ без угрозы блокировки валютной выручки в рамках санкций и стремление стабилизировать российский валютный рынок и курс рубля: необходимость покупать рубли за валюту резко повысит спрос на них и обусловит укрепление рубля.

Есть и другие мотивы, такие как ответные действия в рамках санкционной войны, обкатка на газе опыта рублевой оплаты с целью дальнейшего перевода на нее других экспортируемых товаров, дальнейшая дедолларизация и стратегический удар по позициям доллара и европейских валют в рамках усиливающегося противостояния и глобальных экономических трансформаций.

– Вячеслав Юрьевич, как вы думаете, согласятся ли европейские страны расплачиваться в рублях?

– Да, думаю, им придется это сделать, хотя, вероятно, это произойдет не одномоментно с даты указа Путина, а может быть немного растянуто во времени из-за некоторых технических вопросов. Но вряд ли этот переходный период будет длительным, это вопрос дней или недель.

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– Европа готова в ближайшей перспективе отказаться от российского газа?

– Разные европейские страны имеют различную степень зависимости от российского газа, поэтому в каждом случае ответ будет различным. Но большинство европейских потребителей не смогут этого сделать в течение года-двух.

Кроме того, надо понимать, что это сложный вопрос, который стоит не совсем в такой плоскости. Это вопрос стратегической конкурентоспособности европейского бизнеса в том случае, если отказ от российского газа будет происходить.

Вероятно, технически для многих стран, у которых доля российского газа не превышает 30%, такой отказ возможен, но он приведет к очень значительному росту издержек и для бизнеса, особенно в энергоемких отраслях, и для населения.

Рост издержек сделает продукцию энергоемких производств неконкурентоспособной, и это может привести к их остановке с соответствующими последствиями и для экономик этих стран, и для их социальной сферы. Все это прекрасно понимают, поэтому ответ на этот вопрос в целом отрицательный.

– Повлияет ли решение о продаже российского газа за рубли на Казахстан, к примеру, на курс нашей национальной валюты?

– На курс тенге как таковой это не повлияет, но может повлиять на курс рубля к тенге, рубль может укрепиться.

В том случае, если Россией будет проводиться курс на увеличение расчетов за экспортируемые товары в рублях — а такой сценарий наиболее вероятен — рубль имеет очень большой потенциал укрепления даже в перспективе текущего года.

В этом случае курс рубля будет расти не только к доллару, но и к другим валютам, включая тенге.