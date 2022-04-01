Брюс Уиллис и его звездные роли в кино

30 марта 2022 года 67-летний Уиллис сообщил об уходе из профессии из-за проблем со здоровьем.

Уиллиса поистине можно назвать «Брюс всемогущий» только за то, что его персонажи по большей части были воплощением сильных духом и физически крепких героев, чаще в одиночку спасающих планету. На счету актера более 100 кинокартин.

Редакция Zakon.kz подобрала пятерку самых культовых фильмов с Брюсом Уиллисом:

«Крепкий орешек»

Полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена.

«Шестое чувство»

Актер исполняет роль детского психиатра Малкольма Кроу, который сталкивается с необычным случаем в своей практике.

«Пятый элемент»

Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего рода человеческого.

«Девять ярдов»

Брюс Уиллис в роли дантиста Николаса Озерански ведет спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда.

«Армагедон»

Актер исполняет роль персонажа Гарри Стэмпера – потомственного нефтяника-бурильщика, одного из лучших в мире, вызванного для спасения Земли.

Брюс Уиллис также занимается продюсированием и прекрасно поет в стиле блюз.

Помимо сильных, мускулистых персонажей, актеру хорошо удавались романтично-лиричные роли, например, в таких лентах, как: «История о нас», где его герой Бен пытается спасти свой брак, и в фильме «Свидание вслепую».