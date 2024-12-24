Дочь Брюса Уиллиса поделилась радостной новостью
30-летняя актриса объявила о помолвке с музыкантом Джастином Эйси. Он сделал предложение в романтической обстановке: дорожка из лепестков роз и множество свечей. Таллула Уиллис в Instagram поделилась кадрами этого радостного события и показала подписчикам внушительных размеров кольцо.
Подписчики дочери Уиллиса засыпали ее поздравлениями.
У легендарного актера Брюса Уиллиса три дочери – Румер, 36 лет, Скаут, 33 года, и Таллула, 30 лет – от его бывшей жены Деми Мур, и две дочери – Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 9 лет – от его жены Эммы.
69-летний актер страдает лобно-височной деменцией и отошел от внимания общественности. Он объявил о завершении карьеры после того, как в 2022 году ему поставили диагноз афазия – расстройство, которое влияет на коммуникативные способности.
В начале декабря 2024 года бывшая жена, актриса Деми Мур, рассказала, что Брюс Уиллис находится в настоящее время в очень стабильном состоянии.