Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:14 02.04.2022

Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

президент Казахстана Фото: akorda.kz
1 апреля глава государства принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. Верховный муфтий сообщил, что 2022 год посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности», сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Акорда.

Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.

Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.

Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.

Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.

Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия! – говорится в поздравлении.

1 апреля глава государства принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. Верховный муфтий сообщил, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности».

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область
01.04.2022
В Нацбанке объяснили, как защитят тенговые вклады
01.04.2022
Какая погода ждет казахстанцев в апреле
01.04.2022
Токаев подписал закон об обмене персональными данными граждан в странах СНГ
01.04.2022
Насколько «силен» паспорт Казахстана: куда можно отправиться без виз
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все