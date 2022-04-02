Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Акорда.
Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.
Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.
Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.
Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!
Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия! – говорится в поздравлении.
1 апреля глава государства принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. Верховный муфтий сообщил, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме «Ислам – религия единства и солидарности».