Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Акорда.

Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам.

Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.

Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране.

Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.

Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия! – говорится в поздравлении.