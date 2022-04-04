Объявлены победители премии «Грэмми»

64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» завершилась в Лас-Вегасе, сообщает Lenta.ru.

В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гаги и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee.

В номинации «Лучшее рок-исполнение» победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, лучшей рок-композицией названа Waiting On A War той же группы, а лучшим рок-альбомом — их Medicine At Midnight.

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Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien (лучшее метал-исполнение), H.E.R. за композицию Fight For You (лучшее традиционное R&B), Lucky Daye за альбом Table For Two (лучший R&B альбом).

Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open.

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На победу в данной категории также претендовали британец Эд Ширан (композиция Bad Habits), Алишия Кис и Брэнди Карлайл (A Beautiful Noise), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Доджа Кэт и SZA (Kiss Me More) и другие исполнители.