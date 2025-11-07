Объявлены номинанты премии "Грэмми-2026"

Церемония вручения премии "Грэмми-2026" состоится в Лос-Анджелесе в начале февраля, но полный список номинантов известен уже сейчас, сообщает Zakon.kz.

По данным AP, Кендрик Ламар обогнал Леди Гагу по числу номинаций на "Грэмми-2026".

Таким образом, звезда хип-хопа возглавляет список лидеров – певец получил сразу 9 номинаций. На втором месте – Леди Гага, у нее семь номинаций – это личный рекорд звезды. Предыдущий был в 2010 году, когда Гага получила шесть номинаций.

Второе место по числу номинаций с артисткой также делят продюсеры Джек Антонофф и Сиркут. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Сербан Генеа, Bad Bunny и пока еще малоизвестный Леон Томас.

Ранее мы писали о том, что Кэти Перри в новом клипе намекнула о причинах развода с Орландо Блумом.