Объявлены номинанты премии "Грэмми-2026"
Фото: Instagram/ladygaga
Церемония вручения премии "Грэмми-2026" состоится в Лос-Анджелесе в начале февраля, но полный список номинантов известен уже сейчас, сообщает Zakon.kz.
По данным AP, Кендрик Ламар обогнал Леди Гагу по числу номинаций на "Грэмми-2026".
Таким образом, звезда хип-хопа возглавляет список лидеров – певец получил сразу 9 номинаций. На втором месте – Леди Гага, у нее семь номинаций – это личный рекорд звезды. Предыдущий был в 2010 году, когда Гага получила шесть номинаций.
Второе место по числу номинаций с артисткой также делят продюсеры Джек Антонофф и Сиркут. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Сербан Генеа, Bad Bunny и пока еще малоизвестный Леон Томас.
