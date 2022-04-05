Казахстан находится в списке стран с самым нездоровым питанием

В отношении пищевых привычек населения хочу отметить высокий уровень потребления соли. Кроме того, потребление овощей и фруктов составляет 200-230 грамм в сутки при рекомендуемой ВОЗом норме – 400-500 грамм. Казахстан находится на девятом месте среди 21 страны Средней Азии и Европы с самым нездоровым питанием. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Так, по словам министра, в период с 2013 по 2018 год отмечался прирост объема производства сахаросодержащих напитков на 25% и как следствие – рост их потребления на 13%.

Рост хронических неинфекционных заболеваний в Казахстане способствует увеличению нагрузки как на систему здравоохранения, так и в целом на экономику страны. По данным последнего исследования, вероятность преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических респираторных и раковых заболеваний составляет 27%. Глава Минздрава РК

Министр уточнила, что отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом на 62%.

По словам министра, для снижения неинфекционных заболеваний планируется введение акцизов на сахаросодержащие напитки и разработка программ по предупреждению сколиоза и миопии среди детей.

В планах также разработка программ «Здоровые столовые», «Здоровые кафетерии», «Здоровые магазины».

Наряду с этим, планируется проведение исследований по: эпидемиологическому надзору за детским ожирением; образу жизни школьников, влияющему на их физическое и психическое здоровье; употреблению психоактивных веществ среди молодежи; глобального опроса детей в возрасте 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий.

В результате принятых мер к 2025 году в Минздраве ожидают увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, c 19 до 45%, снижения распространенности табакокурения среди населения от 15 лет с 21,5 до 19%, снижения заболеваемости ожирением среди детей с 95,7 до 90 человек на 100 тыс. населения.