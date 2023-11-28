Из-за вспышки кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства 28 ноября озвучила данные о вспышке кори в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей.

"Сейчас на стационарном лечении находятся с корью 2 375 детей. Занятость коек составляет 60%. Резерв коек –1093. Высокая занятость коек наблюдается в Жамбылской области 92%, Алматы 88%, Туркестанской области 81% и в Шымкенте 79%. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях в реанимации в тяжелом состоянии, из них 15 – дети до года. Случаев смерти не зарегистрировано". Ажар Гиният

По данным Минздрава, случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в Шымкенте – свыше 3 тыс случаев, в Алматы и Жамбылской области – свыше 2 тыс. случаев в каждом регионе. Также высокий уровень заболеваемости в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской и Атырауской областях.

Как сообщила министр, с целью стабилизации ситуации плановой иммунизацией охвачено более 60 тыс. детей, что составляет 84% детей, подлежащих иммунизации, в возрасте от 1 года до 6 лет, что соответствует рекомендации ВОЗ. До конца года подлежит вакцинации более 100 тыс. детей данных возрастных групп. Экстренной вакцинации в очагах подлежит более 15 тыс. человек. Наверстывающей вакцинацией охвачено 60 тыс. ранее не привитых детей до 18 лет, что составляет 50% от подлежащего контингента.

Учитывая, что 65% заболевших приходится на детей до 5 лет, с ноября текущего года начата плановая массовая иммунизация детей от 1 года до 5 лет. В настоящее время охвачено 94 тыс. детей.

Итого в целом в текущем году привито более 770 тыс. детей

Дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. Из них поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поступление 1 млн доз.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что необходимо остановить рост заболеваемости.

"Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны министерства здравоохранения, но и со стороны всего общества. Кроме вакцинации по-другому невозможно бороться с подобными опасными инфекциями. Поэтому работа по вакцинации надо усилить, Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационную работу по необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопросы вакцинации на личном контроле". Алихан Смаилов

В Казахстане с сентября 2023 года отмечается быстрый рост заболеваемости корью. Эксперты высказали свою точку зрения на то, с чем связан рост заболеваемости и когда она пойдет на спад.