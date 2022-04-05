Ученые выяснили, почему люди любят алкоголь

Как пишет hi-news.ru, по данным ВОЗ, ежегодно из-за алкоголя умирают до 3 млн человек.

Эксперты до сих пор изучают вопрос, по какой причине человечество вообще начало употреблять спиртные напитки. Чтобы докопаться до истины, ученые исследуют поведение плотоядных животных, которые питаются плодами деревьев, содержащих в себе спирт.

Например, необычное пристрастие имеют паукообразные приматы Коата Жоффруа, которые обитают в лесах Центральной Америки.

Живущие на диких территориях Панамы особи собирают и едят пальмовые плоды, в которых успело выработаться некоторое количество спирта.

Исходя из всего этого, можно предположить, что тягу к алкоголю люди получили от своих далеких предков, которые даже не могли ходить прямо. Первобытные люди могли чуять спелые фрукты и находить их первыми, чтобы насытиться калориями и получить жизненно необходимые силы. Сегодня у людей нет способности на большом расстоянии чувствовать запах алкоголя, однако многие все же употребляют алкоголь. Во всех случаях без исключения тяга связана с желанием расслабиться, но за этот эффект люди расплачиваются собственным здоровьем, – говорится в сообщении.

Алкоголь поражает поджелудочную железу, влияет на печень, желудок, пищевод. Сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг. Алкоголь склеивает эритроциты в крови, что приводит к образованию тромбов.

Доказано, что 100 г водки убивает 8 тыс. мозговых клеток.

Длительное употребление спиртных напитков приводит к деградации личности и, к сожалению, в большинстве случаев сильная алкогольная интоксикация приводит к смертельному исходу.