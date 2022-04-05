13:22 05.04.2022
«Каменный век»: 10 человек избили двух работников СТО в Алматы
Фото: pixabay
На одной из станций технического обслуживания в Алматы произошла массовая драка. В полиции города отметили, что личности подозреваемых установлены, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из пабликов в Instagram.
Как отмечено в сообщении к видео, недовольный услугами клиент пришел на СТО со своими друзьями и вместе они избили двух работников.
Пускать в дело кулаки непозволительно!
Что за каменный век? Посадить лет на пять всех нападавших;
Вот такие сейчас мужики – только толпой могут;
Толпой бить по всем понятиям – это беспредел и слабость, – отметили комментаторы.
Однако нашлись и те, кто стоит на стороне нарушителей.
В полиции города прокомментировали инцидент.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК и расследуется Управлением полиции Жетысуского района по территориальности. Пресс-служба ДП Алматы
С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.
Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности. Начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов
В ведомстве отметили, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.