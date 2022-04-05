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Законодательство РК
13:22 05.04.2022

«Каменный век»: 10 человек избили двух работников СТО в Алматы

драка на СТО Фото: pixabay
На одной из станций технического обслуживания в Алматы произошла массовая драка. В полиции города отметили, что личности подозреваемых установлены, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из пабликов в Instagram.

Как отмечено в сообщении к видео, недовольный услугами клиент пришел на СТО со своими друзьями и вместе они избили двух работников.

  • Пускать в дело кулаки непозволительно!

  • Что за каменный век? Посадить лет на пять всех нападавших;

  • Вот такие сейчас мужики – только толпой могут;

  • Толпой бить по всем понятиям – это беспредел и слабость, – отметили комментаторы.

Однако нашлись и те, кто стоит на стороне нарушителей.

В полиции города прокомментировали инцидент.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК и расследуется Управлением полиции Жетысуского района по территориальности. Пресс-служба ДП Алматы

С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности. Начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов

В ведомстве отметили, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.

Анастасия Московчук
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