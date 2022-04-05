«Каменный век»: 10 человек избили двух работников СТО в Алматы

Видео опубликовали в одном из пабликов в Instagram.

Как отмечено в сообщении к видео, недовольный услугами клиент пришел на СТО со своими друзьями и вместе они избили двух работников.

Пускать в дело кулаки непозволительно! Что за каменный век? Посадить лет на пять всех нападавших; Вот такие сейчас мужики – только толпой могут; Толпой бить по всем понятиям – это беспредел и слабость, – отметили комментаторы.

Однако нашлись и те, кто стоит на стороне нарушителей.

В полиции города прокомментировали инцидент.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК и расследуется Управлением полиции Жетысуского района по территориальности. Пресс-служба ДП Алматы

С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности. Начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов

В ведомстве отметили, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.