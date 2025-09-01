Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы

В Алматы потушили пожар в здании трехэтажной станции технического обслуживания автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, огонь распространился на площади 850 квадратных метров.

"К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже приобрел развившуюся форму. Быстрому распространению огня способствовали открытые оконные проемы, которые усиливали тягу и давали приток воздуха", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

В департаменте добавили, что объект находится на одной из самых загруженных автомагистралей города, что затрудняло доступ техники к месту тушения. Кроме того, в процессе борьбы с огнем произошло частичное обрушение раскаленных металлических конструкций.

Фото: ДЧС Алматы

Также риск дальнейшего распространения пожара создавало само здание, а точнее, его плотно пристроенные конструкции.

Фото: ДЧС Алматы

Причину возгорания, а также ущерб предстоит выяснить специалистам.

Напомним, сигнал о пожаре в Алатауском районе поступил в ДЧС города 1 сентября в 14:07.