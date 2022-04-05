Двое медвежат родились в карагандинском зоопарке

В городе наконец наступила весна, и в нашем зоопарке пополнение – сразу два медвежонка появились на свет! Давайте придумаем имена малышам вместе! Пишите свои варианты в комментариях! Победителя ожидает приз! – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Как уточнили в карагандинском зоопарке, конкурс проводится среди подписчиков в Instagram.