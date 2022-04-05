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14:29 05.04.2022

Двое медвежат родились в карагандинском зоопарке

караганда, зоопарк, медвежата, рождение Фото: скриншот
В карагандинском зоопарке на свет появились сразу два медвежонка. Администрация зоопарка предложила придумать имена малышам – объявлен конкурс, передает Zakon.kz.
В городе наконец наступила весна, и в нашем зоопарке пополнение – сразу два медвежонка появились на свет! Давайте придумаем имена малышам вместе! Пишите свои варианты в комментариях! Победителя ожидает приз! – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Как уточнили в карагандинском зоопарке, конкурс проводится среди подписчиков в Instagram.

В конце марта стало известно, что в зоопарке Алматы у пары японских макак родился детеныш.

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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