Зоопарк Алматы выступил с обращением из-за гималайских медвежат
Фото: Instagram/almatyzoo
В конце 2023 года в зоопарке Алматы родились два медвежонка. 12 июля 2024 года администрация зоопарка поделилась видео будней животных и попросила придумать имена для них, сообщает Zakon.kz.
Специалисты в подписи к ролику уточнили, что гималайские медвежата подросли и становятся настоящими красавцами.
"Мы очень рады видеть, как они развиваются и растут. Теперь мы хотим услышать ваше мнение! Как вы думаете, какие имена подойдут нашим маленьким пушистым друзьям?"Пресс-служба зоопарка Алматы
Алматинцам предложили делиться своими предложениями в комментариях.
"Самые интересные варианты мы обязательно рассмотрим!" – пообещали сотрудники.
Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили свои версии:
- Гера, Зевс, Балу.
- Чип и Дейл.
- Лелек и Болек.
- Мансур и Балу.
- Чук и Гек.
Гималайский медведь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида (Vulnerable).
Впервые медвежат показали общественности в марте 2024 года. Видео можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, несколько дней ранее, 10 июля, администрация зоопарка Шымкента поделилась хорошей новостью. Как оказалось, у них родился дикий зубр. По словам специалистов, "это один из исторических случаев среди зоопарков в мире".
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