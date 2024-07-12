Зоопарк Алматы выступил с обращением из-за гималайских медвежат

В конце 2023 года в зоопарке Алматы родились два медвежонка. 12 июля 2024 года администрация зоопарка поделилась видео будней животных и попросила придумать имена для них, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в подписи к ролику уточнили, что гималайские медвежата подросли и становятся настоящими красавцами.

"Мы очень рады видеть, как они развиваются и растут. Теперь мы хотим услышать ваше мнение! Как вы думаете, какие имена подойдут нашим маленьким пушистым друзьям?" Пресс-служба зоопарка Алматы

Алматинцам предложили делиться своими предложениями в комментариях.





"Самые интересные варианты мы обязательно рассмотрим!" – пообещали сотрудники.

Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили свои версии:

Гера, Зевс, Балу.

Чип и Дейл.

Лелек и Болек.

Мансур и Балу.

Чук и Гек.

Гималайский медведь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида (Vulnerable).

Впервые медвежат показали общественности в марте 2024 года. Видео можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, несколько дней ранее, 10 июля, администрация зоопарка Шымкента поделилась хорошей новостью. Как оказалось, у них родился дикий зубр. По словам специалистов, "это один из исторических случаев среди зоопарков в мире".