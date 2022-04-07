Булат Есмагамбетов: Профессия тренера должна быть в сердце и душе

Булат Есмагамбетов — один из немногих отечественных специалистов, который прошел обучение в Российской высшей школе тренеров. Он возглавлял известные казахстанские клубы «Елимай», «Кайсар», «Кызыл-Жар» и «Цесна». А также был старшим тренером в алматинском ФК «Кайрат» и молодежной сборной республики (U-21).

— Булат Жолдасович, поздравляю с праздником! Что для вас означает слово «тренер»?

— Тренер — это прежде всего ответственная профессия, неважно, кого тренируешь, детей или профессионалов, наставник должен быть образованным. Сейчас есть специальные курсы обучения, по окончании которых можно получить разные категории. Важно, чтобы тренер любил свой вид спорта и умел играть. Здесь немало нюансов и мелочей, которые должен знать наставник, чтобы передать своим ученикам.

Фото: личный архив

— Тренер должен быть педагогом, он должен уметь организовывать учебно-тренировочный процесс для своих подопечных. Наставник должен понимать психологию спортсменов, строить тактику и стратегию на игру. В конечном итоге тренер должен подготовить спортсмена к соревнованиям во всех направлениях.

— Насколько вы богаты своими учениками и воспитанниками?

— Я тренировал многих футболистов, которые потом играли в составе разных команд, начиная с национальной сборной Казахстана. Своими воспитанниками я в полный голос не могу их всех назвать, так как они пришли состоявшимися игроками, а у меня прошли определенный этап становления как профессионалы. Я им передал какие-то свои навыки и знания для дальнейшего роста.

Фото: личный архив

— Если брать в сравнении с периодом 30-летней давности, то у нынешнего поколения, конечно, уровень резко упал. Тренер — это призвание, он должен каждый день учиться, что-то новое познавать и двигаться вперед, нельзя оставаться на одном месте. Думаю, со временем уровень наших кадров повысится, и появятся новые молодые и грамотные тренеры. У каждого молодого специалиста в Казахстане есть шанс повысить свою квалификацию и на практике это доказать.

— Как вы считаете, уровень футбола повышается за счет качества или количества тренеров?

— В ведущих футбольных странах, таких, как Англия, Германия, Италия, большое внимание уделяется подготовке и обучению именно квалифицированных специалистов по работе с молодыми игроками и детьми. Так как они в дальнейшем смогут подготовить футболистов-профессионалов высокого класса.

Фото: личный архив

— Я в свое время выбрал эту профессию, она очень ответственная, нервная и нелегкая. Когда ты побеждаешь, тебя носят на руках, когда проигрываешь – все стрелки направлены на тебя. Не зря же говорят: «выигрывает команда — проигрывает тренер», если команда проиграла, значит, ты ее неправильно подготовил. Твоя профессия должна быть в сердце и душе. У каждого тренера, как и у меня, есть своя большая мечта в жизни. Кто-то хочет чемпионом страны стать или возглавить сборную.

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