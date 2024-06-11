Легендарный казахстанский футболист заменил главного тренера "Тобола"

Символ и легенда костанайского футбольного клуба "Тобол" Нурбол Жумаскалиев назначен исполняющим обязанности главного тренера своего родного коллектива, где он ранее трудился на должности спортивного директора, сообщает Zakon.kz.

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Жумаскалиев как никто хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. В 2019 году он уже возглавлял "Тобол" и становился лучшим тренером месяца. В бытность игрока многие годы надевал капитанскую повязку североказахстанской дружины.

43-летний экс-футболист сборной Казахстана сменил на этом посту серба Милича Чурчича, с которым 10 июня был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Нурбол Жумаскалиев считается одним из самых выдающихся игроков за всю историю казахстанского футбола.

Первый и очень серьезный экзамен для нового наставника "Тобола" пройдет уже на этой неделе. 15 июня в Костанай прибудет один из лидеров QFL-2024, алматинский "Кайрат", в рамках игр 11-го тура.

На данный час костанайский коллектив, который является обладателем Кубка Казахстана, потерпел ряд поражений и ухудшил свое турнирное положение.

Будущее противоборство "Тобола" и "Кайрата" также пройдет под знаком двух известных экс-футболистов России и Казахстана. Если Жумаскалиев выведет на поле костанайскую дружину, то алматинцев возглавит Александр Кержаков, для которого это первая выездная игра в чемпионате.