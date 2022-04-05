16:40 05.04.2022
В новом сезоне КХЛ с участием «Барыса» сыграют 22 клуба
Фото: hcbarys.kz
5 апреля совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников на сезон-2022/23. В этом списке 19 российских клубов и три зарубежных коллектива: «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Минск) и «Куньлунь» (Пекин), сообщает Zakon.kz.
В новом сезоне КХЛ будут участвовать 22 клуба, финансовые гарантии есть, только две команды отказались играть, передает пресс-служба КХЛ.
Рижское «Динамо» и «Йокерит» из Финляндии не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы. 22 клуба делятся по 11 на конференцию. Пока рассматриваем вариант с 62-64 матчами в следующем сезоне.Президент КХЛ Алексей Морозов
Таким образом, КХЛ установила антирекорд по числу участников в текущем сезоне. До этого в трех сезонах играли по 23 команды, а в чемпионате-2016/17 было самое большое количество клубов – 29.
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