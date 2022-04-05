В новом сезоне КХЛ с участием «Барыса» сыграют 22 клуба

В новом сезоне КХЛ будут участвовать 22 клуба, финансовые гарантии есть, только две команды отказались играть, передает пресс-служба КХЛ.

Рижское «Динамо» и «Йокерит» из Финляндии не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы. 22 клуба делятся по 11 на конференцию. Пока рассматриваем вариант с 62-64 матчами в следующем сезоне. Президент КХЛ Алексей Морозов

Таким образом, КХЛ установила антирекорд по числу участников в текущем сезоне. До этого в трех сезонах играли по 23 команды, а в чемпионате-2016/17 было самое большое количество клубов – 29.

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