"Барыс" дома сыграл с минским "Динамо" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" дома сыграл с минским "Динамо" в домашнем матчем Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период минимально остался за гостями, во втором была драка, после которой Майкл Веккьоне выровнял положение, но затем в воротах Андрея Шутова побывали две шайбы. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы – 3:1.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Минск, Беларусь) 1:3 (0:1, 1:2, 0:0):

0:1 – 05:11 Лимож (Уэлле, Энэс). В равенстве

1:1 – 33:32 Веккьоне (Морелли, Галимов). В равенстве

1:2 – 34:32 Лимож (Пинчук). В равенстве

1:3 – 39:51 Энэс (Уэлле, Фукале). В равенстве

Вратари: Шутов – Фукале.

Штраф: 11:13 (0:6, 9:7, 2:0).

15 сентября "Барыс" примет московское "Динамо".

