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Законодательство РК
18:15 05.04.2022

Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований – Токаев

сша, журнал, рк, президент, токаев, статья Фото: akorda.kz
В авторитетном американском журнале The National Interest опубликована статья президента РК Касым-Жомарта Токаева, в которой глава государства заявил, что Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований, передает Zakon.kz.
Разворачивающиеся на постсоветском пространстве события порождают серьезные вызовы, но они не смогут остановить стремление нашей страны идти вперед.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Напоминая о событиях начала января, автор статьи подчеркивает, что мирные демонстрации переросли в масштабное насилие, беспрецедентное для всей 30-летней истории независимого Казахстана.

Нам до сих пор приходится восстанавливаться от этих ран, но мы полностью готовы извлекать уроки из произошедшего, смело решать проблемы и двигаться вперед.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также прокомментировал геополитическую ситуацию в регионе.

Казахстан и Россия – страны, которые объединяет самая протяженная граница в мире, поэтому у нас сложились особые отношения, основанные на сотрудничестве.Касым-Жомарт Токаев

В то же время президент напомнил, что Казахстан имеет «традиции дружеских отношений с Украиной», и выразил надежду «на скорое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН».

Глава государства акцентировал внимание на том, что его ключевые инициативы по реформированию и модернизации Казахстана в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых соотечественниками.

Мы четко и ясно услышали их ожидания.Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, сегодня «страна приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов». При этом, как отметил Касым-Жомарт Токаев, коррупция и непотизм действительно станут нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить «концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих».

Реформам подвергнутся ключевые органы государственной власти – Администрация президента, Парламент, местные администрации, судебная и правоохранительные системы.

Глава государства особо отметил, что «будет обеспечена нулевая терпимость к пыткам».

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В Новом Казахстане предполагается сформировать иной баланс полномочий между различными ветвями власти и государственными органами. Фактически, как заявил Касым-Жомарт Токаев, «страна перейдет от «суперпрезидентской» к «нормативно-президентской» форме правления.

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Как подчеркнул президент, особое значение придается формированию смешанной пропорционально-мажоритарной выборной системы, внедрение которой призвано укрепить политическое многообразие в стране. При этом глава государства напомнил, что сам добровольно отказывается от части имеющихся на сегодня президентских полномочий. Число назначаемых Касым-Жомартом Токаевым сенаторов сократится с 15 до 10, причем половина из них будет рекомендована Ассамблеей народа Казахстана.

Возможно, самым важным является то, что конституционные изменения предоставят больше полномочий акимам районов, городов и сельских округов. Отныне они будут отвечать, в первую очередь, перед народом и будут полностью подотчетны ему.Касым-Жомарт Токаев

В статье отдельно отмечается, что разработка всех реформ велась в тесном диалоге с авторитетными представителями гражданского общества.

Затрагивая тему демонополизации казахстанской экономики, президент напомнил, что «система должна работать во благо наших граждан, а не только для избранных», что, к сожалению, слишком часто имело место в прошлом.

Рост, не являющийся инклюзивным, не является устойчивым... Огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны.Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что решение проблемы социального и экономического неравенства имеет важнейшее значение для дальнейшего развития страны.

По мере роста экономики должны расти и возможности граждан. (В этой связи. – Прим. ред.) правительству поручено разработать программу по увеличению заработной платы и сокращению бедности.Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, первыми ощутимыми для населения шагами в данном случае станут увеличение минимальной заработной платы на 40% и повышение зарплаты работников государственного сектора.

Налоговое бремя малого бизнеса сократится, в то время как добывающие компании Казахстана будут нести большую и более справедливую долю экономического бремени.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства убежден, что «эти реформы представляют собой переломный момент для нашего народа». По его словам, наша страна сегодня выбирает курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию.

Нам еще предстоит пройти долгий путь. Как внутри страны, так и на международном уровне партнерство по-прежнему является единственным способом построить лучшее общее будущее мира и процветания.Касым-Жомарт Токаев
Динара Халдарова
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