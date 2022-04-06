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Законодательство РК
13:05 06.04.2022

Семьям погибших во время январских беспорядков курсантов выделят жилье – Тугжанов

рк, январские беспорядки, силовики, погибшие, квартиры, тугжанов Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в Мажилисе Парламента РК заявил, что семьям погибших во время январских беспорядков силовиков выделят жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер напомнил, что во время январских событий погибли силовики, в том числе три курсанта Пограничной академии.

Сегодня есть конкретные решения. Из 19 по 13 конкретно вопросы решены – жилье предоставлено. Я лично переговорил с акимами регионов в отношении шести, в том числе курсантов Пограничной академии, вопрос будет решен до 25 апреля. С каждым акимом я лично переговорил, вопрос находится на особом контроле.Ералы Тугжанов

14 марта Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что ведомство предоставит список погибших после завершения расследования.

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