Семьям погибших во время январских беспорядков курсантов выделят жилье – Тугжанов

Вице-премьер напомнил, что во время январских событий погибли силовики, в том числе три курсанта Пограничной академии.

Сегодня есть конкретные решения. Из 19 по 13 конкретно вопросы решены – жилье предоставлено. Я лично переговорил с акимами регионов в отношении шести, в том числе курсантов Пограничной академии, вопрос будет решен до 25 апреля. С каждым акимом я лично переговорил, вопрос находится на особом контроле. Ералы Тугжанов

14 марта Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что ведомство предоставит список погибших после завершения расследования.