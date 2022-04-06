19:57 06.04.2022
Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой
Фото: Instagram/gggboxing
Джонатон Бэнкс - тренер чемпиона мира IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) - высказал свое мнение о поединке своего подопечного против обладателя титула WBA Super - японца Риоты Мураты, сообщает Zakon.kz.
Тренер Головкина считает, что бой на родной земле Мураты не окажет на GGG никакого отрицательного эффекта.
Мурата – победитель. Он доказал это и как олимпиец, завоевав золотую медаль, и как профессионал, дважды завоевав титул WBA. Мы знаем, что в субботу нас ждет тяжелый бой, и японские фаны, одни из лучших в мире, изо всех сил будут поддерживать своего национального героя Риоту Мурату.Джонатан Бэнкс
Американский наставник сравнил Головкина с великим баскетболистом Майклом Джорданом, который выигрывал свои матчи, несмотря на то, играл он дома или в гостях.
Для некоторых бойцов домашние стены – это преимущество. Может, и Мурата в их числе. Но это точно не испугает Геннадия. Он дерется в гостях большую часть карьеры. Джордан набирал 50-60 очков в Нью-Йорке, выступление в гостях его никогда не волновало. То же самое и с Геннадием. Он знает, что бокс – это еще и бизнес, а некоторые сделки могут быть заключены только в чьем-то офисе. Геннадию все равно, он сфокусирован на объединении титулов в среднем весе и с нетерпением ждет субботнего боя.Джонатан Бэнкс
Также тренер GGG высказался о возрасте своего подопечного.
Накануне боя Геннадию исполнится 40 лет, но он по-прежнему тренируется как молодой и голодный топ-претендент. Он действительно наслаждается собой в зале, и это отражается в его работоспособности и результатах. Геннадий – это атлет атлетов.Джонатан Бэнкс
Стало известно расписание предстоящего поединка GGG – Murata
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