Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой

Тренер Головкина считает, что бой на родной земле Мураты не окажет на GGG никакого отрицательного эффекта.

Мурата – победитель. Он доказал это и как олимпиец, завоевав золотую медаль, и как профессионал, дважды завоевав титул WBA. Мы знаем, что в субботу нас ждет тяжелый бой, и японские фаны, одни из лучших в мире, изо всех сил будут поддерживать своего национального героя Риоту Мурату. Джонатан Бэнкс

Американский наставник сравнил Головкина с великим баскетболистом Майклом Джорданом, который выигрывал свои матчи, несмотря на то, играл он дома или в гостях.

Для некоторых бойцов домашние стены – это преимущество. Может, и Мурата в их числе. Но это точно не испугает Геннадия. Он дерется в гостях большую часть карьеры. Джордан набирал 50-60 очков в Нью-Йорке, выступление в гостях его никогда не волновало. То же самое и с Геннадием. Он знает, что бокс – это еще и бизнес, а некоторые сделки могут быть заключены только в чьем-то офисе. Геннадию все равно, он сфокусирован на объединении титулов в среднем весе и с нетерпением ждет субботнего боя. Джонатан Бэнкс

Также тренер GGG высказался о возрасте своего подопечного.

Накануне боя Геннадию исполнится 40 лет, но он по-прежнему тренируется как молодой и голодный топ-претендент. Он действительно наслаждается собой в зале, и это отражается в его работоспособности и результатах. Геннадий – это атлет атлетов. Джонатан Бэнкс

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