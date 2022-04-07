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Законодательство РК
11:39 07.04.2022

Акбулакский стрелок признался, что воевал на Донбассе

Подсудимый Фото: Zoom
В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском микрорайоне Акбулак 20 сентября 2021 года. Допрошен подсудимый Игорь Дужнов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе допроса подсудимый Игорь Дужнов, помимо убийства пяти человек, обвиняющийся еще и в участии в военных действиях в иностранном государстве, рассказал, зачем он отправился на Донбасс.

Дужнов сообщил, что читал в интернете много информации по ситуации в Украине. После политического кризиса и последовавшей за ним смены власти в 2014 году начал планировать поездку.

Я принял решение пойти добровольцем на Донбасс, чтобы помочь России предотвратить большую войну. Игорь Дужнов

По словам подсудимого, приняв это решение, он никого не поставил в известность. Своей жене Дужнов оставил записку, что поехал в Россию по делам бизнеса.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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