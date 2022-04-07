Названы симптомы образования смертельного тромба

Сосудистый хирург Медицинского центра в Балтиморе Винсент Нури назвал три самых распространенных признака тромбоза: отек, который может сопровождаться болевым ощущением, повышение температуры и эритема (покраснение кожи), пишет Eatthis.com.

Он утончил, что боль часто локализуется в икрах, но может затронуть и всю ногу. Появляются неприятные симптомы с одной стороны ноги, но могут ощущаться и с двух сторон.

Врач скорой помощи из Кентукки Джейсон А. Мюррей Реже рассказал о случаях, когда образование тромбов происходит в руках или легких. Признаками образования их в верхних конечностях могут стать покалывания, отек и боль при движении локтя или запястья. О признаках формирования сгустков крови в легких могут говорить одышка, особенно при физической нагрузке, боль в грудине, быстрое или нерегулярное сердцебиение и даже обмороки.

Тромбообразование опасно тем, что приводит к попаданию сгустков в легкие (легочная эмболия или ТЭЛА) или в мозг человека, вызвав инсульт. Сгустки крови чрезвычайно опасны, а в некоторых случаях – смертельны.

Нельзя тянуть с посещением врача, если на ноге образовалась воспаленная твердая шишка. Боль, мешающая наступать на пораженную ногу, может указывать на серьезную патологию.

По словам Мюррея, следует подумать о диагностике тромбоза, если у вас имеются следующие симптомы или любые из указанных ниже обстоятельств: