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13:15 07.04.2022

Названы симптомы образования смертельного тромба

признаки тромбов в организме Фото: pixabay
Специалисты назвали симптомы, по которым можно заподозрить формирование смертельного тромба в организме. Почувствовав их, рекомендуется срочно обратиться за врачебной помощью, передает Zakon.kz.

Сосудистый хирург Медицинского центра в Балтиморе Винсент Нури назвал три самых распространенных признака тромбоза: отек, который может сопровождаться болевым ощущением, повышение температуры и эритема (покраснение кожи), пишет Eatthis.com.

Он утончил, что боль часто локализуется в икрах, но может затронуть и всю ногу. Появляются неприятные симптомы с одной стороны ноги, но могут ощущаться и с двух сторон.

Врач скорой помощи из Кентукки Джейсон А. Мюррей Реже рассказал о случаях, когда образование тромбов происходит в руках или легких. Признаками образования их в верхних конечностях могут стать покалывания, отек и боль при движении локтя или запястья. О признаках формирования сгустков крови в легких могут говорить одышка, особенно при физической нагрузке, боль в грудине, быстрое или нерегулярное сердцебиение и даже обмороки.

Тромбообразование опасно тем, что приводит к попаданию сгустков в легкие (легочная эмболия или ТЭЛА) или в мозг человека, вызвав инсульт. Сгустки крови чрезвычайно опасны, а в некоторых случаях – смертельны.

Нельзя тянуть с посещением врача, если на ноге образовалась воспаленная твердая шишка. Боль, мешающая наступать на пораженную ногу, может указывать на серьезную патологию.

По словам Мюррея, следует подумать о диагностике тромбоза, если у вас имеются следующие симптомы или любые из указанных ниже обстоятельств:

  • вы путешествовали в течение последних 90 дней (например, перенесли долгий перелет или поездку без остановок);

  • вы получили травму средней или тяжелой степени (например, болезненное падение, сильный ушиб, ломали кости или получали травму, требующую наложения шины или гипсовой повязки);

  • вы недавно перенесли операцию;

  • вы используете гормональные противозачаточные средства или заместительную гормональную терапию;

  • вы перенесли раковое заболевание или активно лечите его;

  • вы часто испытываете боль в груди, одышку, обмороки или кашель с кровью.

Оксана Житникова
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