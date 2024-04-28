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Психиатр рассказал о возможных симптомах шизофрении

психическое расстройство, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 13:18 Фото: freepik
Российские психиатр назвал возможные симптомы шизофрении и при каких из них следует обратиться к специалисту, сообщает Zakon.kz.

Психиатр Виктор Рудов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал, какими симптомами может сопровождаться шизофрения.

По словам психиатра, самый "первый звоночек" – частое изменение настроения, на которое обращают внимание близкие. При этом ни память, ни интеллектуальные способности в целом не страдают.

Рудов предупредил, что на фоне шизофрении, по мере развития болезни, ухудшается память, появляется устойчивое желание побыть одному, начинается безразличие к окружающим и самому себе. Либо человек может внезапно стать слишком навязчивым, агрессивным, постоянно спорить.

Одним из самых жутких симптомов шизофрении, по мнению врача, являются галлюцинации и голоса в голове, которые приказывают что-то сделать.

Врач подчеркнул, что важно успеть обратиться к психиатру до первого психотического эпизода.

Для хорошей работы нервной системы и стабильной психики не менее важно высыпаться. Как восстановить режим сна, рассказала врач-сомнолог Наталия Золотарёва.

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