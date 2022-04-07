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Законодательство РК
12:56 07.04.2022

Алматинец устроил пожар, пытаясь скрыть убийство

пожар в доме, убийство Фото: polisia.kz
В Алматы мужчина устроил пожар, пытаясь скрыть убийство собутыльника, передает Zakon.kz.

В одном из домов по улице Остроумова произошел пожар.

После локализации огня в одной из комнат обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Позже было установлено, что это 38-летний гражданин К., хозяин дома. Раньше работал водителем на грузовом транспорте. Но по состоянию здоровья уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти – резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающая колото-резаная рана на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гражданин П., который незадолго до преступления находился в гостях у убитого. Начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев

Как установили полицейские, мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.1 УК РК. На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он, якобы, вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия. Мейирхан Жанабаев
Анастасия Стативкина
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