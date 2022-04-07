Алматинец устроил пожар, пытаясь скрыть убийство

В одном из домов по улице Остроумова произошел пожар.

После локализации огня в одной из комнат обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Позже было установлено, что это 38-летний гражданин К., хозяин дома. Раньше работал водителем на грузовом транспорте. Но по состоянию здоровья уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти – резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающая колото-резаная рана на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гражданин П., который незадолго до преступления находился в гостях у убитого. Начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев

Как установили полицейские, мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.