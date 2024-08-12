Грабитель поджег себя, пытаясь скрыть преступление в Австралии

В Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, инцидент произошел в Канберре. Отмечается, что двое мужчин хотели ограбить парикмахерскую, а затем устроить там пожар, чтобы замести следы. Один из сообщников разлил на полу горючую жидкость и попытался ее поджечь, но сделал это неаккуратно и загорелся сам.

Как уточняется, мужчины выбежали на улицу, стараясь потушить горящую одежду. После этого они сели на велосипеды и скрылись в неизвестном направлении. На данный момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить личности преступников.

Отмечается, что над парикмахерской работал круглосуточный спортзал, и повезло, что никто из посетителей не пострадал во время пожара.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрывы во время крупного пожара в кафе Алматы.