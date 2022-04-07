Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:14 07.04.2022

Повысить пенсии за выслугу лет планируют в Казахстане

повышение пенсий Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект закона, которым вносятся изменения в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, передает Zakon.kz.

В частности, планируется повысить пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года на 4%.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты планируется повысить до 20 191 тенге, минимальный размер пенсии – до 48 032 тенге.

В настоящее время минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 19 450​ тенге. Минимальный размер пенсии – 46 302​ тенге.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МФ РК Казахстан
Казахстан снимет ограничения по пересечению сухопутной границы с тремя странами
06.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и восьми областях РК
06.04.2022
Бибисара Асаубаева попала в Книгу рекордов Гиннесса
06.04.2022
Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой
06.04.2022
Названы лучшие качества представителей каждого знака зодиака
06.04.2022
Главная Топ LIVE Все