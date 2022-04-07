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20:14 07.04.2022

Европарламент принял резолюцию с призывом запретить нефть и газ из России

Запрет на российские энергоносители Фото: Instagram/europeanparliament
Европарламент принял резолюцию с призывом полностью запретить импорт российских энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Европарламент на своем сайте.

Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали.

Уточняется, что ЕП пересмотрит свое решение, если Россия «примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины», а также выведет войска с ее территории.

Депутаты считают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности.

Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.

Совет Евросоюза согласовывает пятый пакет антироссийских санкций, в который может войти запрет на поставки российского угля.

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