20:14 07.04.2022
Европарламент принял резолюцию с призывом запретить нефть и газ из России
Фото: Instagram/europeanparliament
Европарламент принял резолюцию с призывом полностью запретить импорт российских энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил Европарламент на своем сайте.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали.
Уточняется, что ЕП пересмотрит свое решение, если Россия «примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины», а также выведет войска с ее территории.
Депутаты считают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности.
Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.
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