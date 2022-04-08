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10:00 08.04.2022

Казахстанского холостяка сравнили с Капитаном Америка

рк, холостяк, димаш адилет, сеть, пользователи, восхищение Фото: Instagram/dimashadilet
Димаша Адилета – казахстанца, участвующего в развлекательном российском шоу «Холостяк», сравнили с супергероем комиксов издательства Marvel Comics – Капитаном Америка, передает Zakon.kz.

Казахстанский холостяк в своем Instagram опубликовал фото, где продемонстрировал фигуру.

На первом фото – март 2017 года, 64 кг, мой самый низкий вес. Я тогда сильно заболел и особо не занимался спортом. На втором фото – октябрь 2018, 73 кг, когда я вошел в удовлетворительную форму после того периода. В тот момент готовился выступать в Швейцарских национальных соревнованиях по боксу. К сожалению, травмировал локоть за несколько месяцев до начала, – подписал он снимок.

Также казахстанский холостяк рассказал, сколько он весит сейчас.

В «Холостяке» и сейчас – 81 кг, немного расслабился. Ну что, входим обратно в хорошую форму?Димаш Адилет

Пользователи Сети восхитились результатом Димаша.

  • «Сладкий».

  • «Хороший результат».

  • «Димаш очень красивый казах».

  • «Шикарно! невероятная сила воли».

  • «Ты только что стал моим мотиватором».

  • «Вспомнился фильм про Капитана Америка».

  • «Капитан Америка: до vs после! Казахская версия!»

  • «Круто! Вес есть, теперь хорошенько потренируйся и будет супер-форма!», – написали они.

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