10:00 08.04.2022
Казахстанского холостяка сравнили с Капитаном Америка
Фото: Instagram/dimashadilet
Димаша Адилета – казахстанца, участвующего в развлекательном российском шоу «Холостяк», сравнили с супергероем комиксов издательства Marvel Comics – Капитаном Америка, передает Zakon.kz.
Казахстанский холостяк в своем Instagram опубликовал фото, где продемонстрировал фигуру.
На первом фото – март 2017 года, 64 кг, мой самый низкий вес. Я тогда сильно заболел и особо не занимался спортом. На втором фото – октябрь 2018, 73 кг, когда я вошел в удовлетворительную форму после того периода. В тот момент готовился выступать в Швейцарских национальных соревнованиях по боксу. К сожалению, травмировал локоть за несколько месяцев до начала, – подписал он снимок.
Также казахстанский холостяк рассказал, сколько он весит сейчас.
В «Холостяке» и сейчас – 81 кг, немного расслабился. Ну что, входим обратно в хорошую форму?Димаш Адилет
Пользователи Сети восхитились результатом Димаша.
«Сладкий».
«Хороший результат».
«Димаш очень красивый казах».
«Шикарно! невероятная сила воли».
«Ты только что стал моим мотиватором».
«Вспомнился фильм про Капитана Америка».
«Капитан Америка: до vs после! Казахская версия!»
«Круто! Вес есть, теперь хорошенько потренируйся и будет супер-форма!», – написали они.
Казахстанский холостяк покорил пользователей Сети
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