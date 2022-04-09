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10:13 09.04.2022

Imanbek выпустил новый трек с американской певицей

Imanbek, Иманбек Фото: instagram/imanbekmusic
8 апреля казахстанский музыкант Imanbek выпустил трек Married to Your Melody. Работа была записана совместно с американской певицей Салем Илезе, передает Zakon.kz.

Как известно, Imanbek отправился в мировое турне по Европе и США. С апреля по сентябрь он выступит в 24 городах: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне, Торонто и др.

18 марта казахстанский музыкант выпустил трек Baby Shock. Работа была записана совместно с эстонским рэпером Tommy Cash, американским рэпером OhGeesy и дуэтом армянских музыкантов из LOST CAPITAL.

Imanbek приобрел известность после того, как получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN.

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Анастасия Стативкина
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