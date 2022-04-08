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12:09 08.04.2022

Геннадий Головкин ответил на поздравление Касым-Жомарту Токаеву

геннадий головкин, день рождения, касым-жомарт токаев, поздравление, ответ Фото: Instagram/gggboxing
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с 40-летним юбилеем. Боксер ответил главе государства, передает Zakon.kz.

Ответ GGG опубликовал на своей странице в Twitter.

Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за тёплые слова и уделённое внимание. Для меня большая честь представлять нашу страну в мире. Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку!Геннадий Головкин

8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году празднует 40-летний юбилей в Токио.

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Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой. На организацию этого боя потрачено более 7 млрд тенге.

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7 апреля Головкин и Мурата провели предматчевую пресс-конференцию. 8 апреля состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя.

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