Геннадий Головкин ответил на поздравление Касым-Жомарту Токаеву

Ответ GGG опубликовал на своей странице в Twitter.

Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за тёплые слова и уделённое внимание. Для меня большая честь представлять нашу страну в мире. Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку! Геннадий Головкин

8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году празднует 40-летний юбилей в Токио.

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Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой. На организацию этого боя потрачено более 7 млрд тенге.

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7 апреля Головкин и Мурата провели предматчевую пресс-конференцию. 8 апреля состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя.