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10:29 11.04.2022

Димаш Кудайберген опубликовал фрагменты первого концерта в Германии

выступление Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген выступил с первым сольным концертом в Германии. Певец поделился с фанатами отрывками выступления, сообщает Zakon.kz.
Небольшие фрагменты моего первого концерта в Германии. До встречи в Чехии, – подписал видео заслуженный деятель Казахстана.

  • Спасибо вам и всей вашей команде за невероятные эмоции;

  • С ума сойти! Сколько людей из разных стран! И все поют. Димаш, ты лучший! Гордимся;

  • Удачи и успеха, Димаш;

  • Здоровья тебе и настроения, – отметили пользователи, оставляя комментарии на разных языках.

8 апреля Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур.

Стоит отметить, что в аэропорту фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.

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25 марта Кудайберген выступил на сцене концертного комплекса Coca-Cola Arena в Дубае.

Анастасия Московчук
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