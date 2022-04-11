10:29 11.04.2022
Димаш Кудайберген опубликовал фрагменты первого концерта в Германии
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген выступил с первым сольным концертом в Германии. Певец поделился с фанатами отрывками выступления, сообщает Zakon.kz.
Небольшие фрагменты моего первого концерта в Германии. До встречи в Чехии, – подписал видео заслуженный деятель Казахстана.
Спасибо вам и всей вашей команде за невероятные эмоции;
С ума сойти! Сколько людей из разных стран! И все поют. Димаш, ты лучший! Гордимся;
Удачи и успеха, Димаш;
Здоровья тебе и настроения, – отметили пользователи, оставляя комментарии на разных языках.
8 апреля Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур.
Стоит отметить, что в аэропорту фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.
25 марта Кудайберген выступил на сцене концертного комплекса Coca-Cola Arena в Дубае.
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