Дефолт по внешним обязательствам объявила Шри-Ланка

Министерство заявило, что его политикой станет замораживание выплат по всем внешним долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году.

Ранее на Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране.