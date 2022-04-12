Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:04 12.04.2022

Дефолт по внешним обязательствам объявила Шри-Ланка

Шри-Ланка Фото: piqsels
Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны, передает Zakon.kz.

Министерство заявило, что его политикой станет замораживание выплат по всем внешним долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году.

Ранее на Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране.

Новость по теме

На Шри-Ланке объявили о режиме ЧС

Анастасия Стативкина
Шри-Ланка
В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках
11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
11.04.2022
Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на egov
11.04.2022
В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге в марте
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все