13:04 12.04.2022
Дефолт по внешним обязательствам объявила Шри-Ланка
Фото: piqsels
Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны, передает Zakon.kz.
Министерство заявило, что его политикой станет замораживание выплат по всем внешним долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году.
Ранее на Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране.
На Шри-Ланке объявили о режиме ЧС
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