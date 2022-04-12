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Законодательство РК
13:44 12.04.2022

Программа льготного автокредитования в Казахстане будет запущена в конце апреля

дороги, авто Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что программу льготного автокредитования запустят в конце апреля, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается автокредитования, сегодня на заседании было принято решение. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально, теперь наши коллеги приступят к работе. Кайрбек Ускенбаев

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

  • ставка вознаграждения: 4%;

  • сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

  • срок финансирования: не более 7 лет;

  • первоначальный взнос: от 0%;

  • стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам. Пресс-служба МИИР РК

Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.

Ранее в кулуарах правительства глава МИИР ответил на вопрос, почему авто по программе льготного кредитования дорогие.

Тамила Языкова
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