13:44 12.04.2022
Программа льготного автокредитования в Казахстане будет запущена в конце апреля
Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что программу льготного автокредитования запустят в конце апреля, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается автокредитования, сегодня на заседании было принято решение. Как я и говорил, в конце этого месяца начнем работу. Решение было принято официально, теперь наши коллеги приступят к работе. Кайрбек Ускенбаев
Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
ставка вознаграждения: 4%;
сумма кредитования: не более 10 млн тенге;
срок финансирования: не более 7 лет;
первоначальный взнос: от 0%;
стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам. Пресс-служба МИИР РК
Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.
Ранее в кулуарах правительства глава МИИР ответил на вопрос, почему авто по программе льготного кредитования дорогие.