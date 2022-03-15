Льготное автокредитование в Казахстане: озвучены подробности
В первом варианте рассматривается выделение 100 млрд тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор «РОП». Во втором варианте обсуждается выделение средств из республиканского бюджета на возвратно-револьверной основе.Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Напомним, деятельность ТОО «Оператор «РОП» была прекращена 19 января. Сейчас все средства компании находятся на счетах АО «Жасыл Даму».
Условия программы следующие:
номинальная ставка вознаграждения для заемщика не будет превышать 4% годовых;
первоначальный взнос не нужен;
срок кредитования – до семи лет;
сумма займа не должна превышать 10 млн тенге.
В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. Так, можно будет приобрести авто марки: JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.
На данный момент рассматриваются условия выделения средств из АО «Жасыл Даму». Оператором является Банк развития Казахстана.
В министерстве добавили, что в рамках действующих программ автокредитования было выдано 30 525 автомобилей, сумма фактически выданных займов на конец 2021 года составила 159 млрд тенге.
Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования. 23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.