Льготное автокредитование в Казахстане: озвучены подробности

В первом варианте рассматривается выделение 100 млрд тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор «РОП». Во втором варианте обсуждается выделение средств из республиканского бюджета на возвратно-револьверной основе. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Напомним, деятельность ТОО «Оператор «РОП» была прекращена 19 января. Сейчас все средства компании находятся на счетах АО «Жасыл Даму».

Условия программы следующие:

номинальная ставка вознаграждения для заемщика не будет превышать 4% годовых;

первоначальный взнос не нужен;

срок кредитования – до семи лет;

сумма займа не должна превышать 10 млн тенге.

В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. Так, можно будет приобрести авто марки: JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.

На данный момент рассматриваются условия выделения средств из АО «Жасыл Даму». Оператором является Банк развития Казахстана.

В министерстве добавили, что в рамках действующих программ автокредитования было выдано 30 525 автомобилей, сумма фактически выданных займов на конец 2021 года составила 159 млрд тенге.

Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования. 23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.