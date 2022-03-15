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Законодательство РК
17:39 15.03.2022

Льготное автокредитование в Казахстане: озвучены подробности

автокредитование Фото: Zakon.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не определилось с источником финансирования программы льготного автокредитования. Пока рассматривают два варианта, сообщили Zakon.kz в ответе на официальный запрос. 
В первом варианте рассматривается выделение 100 млрд тенге из средств, аккумулированных компанией «Оператор «РОП».  Во втором варианте обсуждается выделение средств из республиканского бюджета на возвратно-револьверной основе.Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК  

Напомним, деятельность ТОО «Оператор «РОП» была прекращена 19 января. Сейчас все средства компании находятся на счетах АО «Жасыл Даму».

Условия программы следующие:

  • номинальная ставка вознаграждения для заемщика не будет превышать 4% годовых;

  • первоначальный взнос не нужен;

  • срок кредитования – до семи лет;

  • сумма займа не должна превышать 10 млн тенге.

В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. Так, можно будет приобрести авто марки: JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.

На данный момент рассматриваются условия выделения средств из АО «Жасыл Даму». Оператором является Банк развития Казахстана. 

В министерстве добавили, что в рамках действующих программ автокредитования было выдано 30 525 автомобилей, сумма фактически выданных займов на конец 2021 года составила 159 млрд тенге.

Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования. 23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.

Тамила Языкова
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