Соперник «Барыса» вышел в финал Кубка Гагарина

Челябинский коллектив уступил в гостях «Металлургу» в пятом матче финала Востока – 1:2. Автором шайбы у гостей стал Виталий Кравцов, а у хозяев льда отличились Максим Карпов и Григорий Дронов. Победный гол Григорий Дронов забил за 15 секунд до финального свистка.

Подопечные Ильи Воробьева выиграли серию со счетом 4:1. Теперь они сыграют в финале Кубка Гагарина. Будущий соперник определится после окончания противостояния армейских клубов СКА и ЦСКА, где в серии пока ведут питерцы – 3:2.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.