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16:46 12.04.2022

Соперник «Барыса» вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккей Финал Кубка Гагарина Фото: Instagram/hcmetallurg
Магнитогорский «Металлург» после победы над «Трактором» из Челябинска в финале Восточной конференции вышел на стадию решающих матчей Кубка Гагарина, передает Zakon.kz.

Челябинский коллектив уступил в гостях «Металлургу» в пятом матче финала Востока – 1:2. Автором шайбы у гостей стал Виталий Кравцов, а у хозяев льда отличились Максим Карпов и Григорий Дронов. Победный гол Григорий Дронов забил за 15 секунд до финального свистка.

Подопечные Ильи Воробьева выиграли серию со счетом 4:1. Теперь они сыграют в финале Кубка Гагарина. Будущий соперник определится после окончания противостояния армейских клубов СКА и ЦСКА, где в серии пока ведут питерцы – 3:2.

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