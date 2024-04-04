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"Металлург" и "Локомотив" начали с побед в полуфинале Кубка Гагарина

Хоккей Победа КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 11:50 Фото: Instagram/hcmetallurg
В КХЛ состоялись первые матчи стадии полуфинала Кубка Гагарина, где дебютными победами отметились хозяева льда, хоккеисты клуба "Металлург" и "Локомотив", сообщает Zakon.kz.

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3 апреля "Магнитка", за которую выступает казахстанская тройка игроков во главе с Никитой Михайлисом, была сильнее "Автомобилиста" из Екатеринбурга, победив со счетом 2:1. Авторами победных шайб в составе хозяев катка стали Александр Петунин и экс-казахстанец Павел Акользин. Голом престижа у гостей отметился Данил Романцев.

В первом матче полуфинальной серии между "Локомотивом" и "Трактором" ярославцы отпраздновали уверенную победу – 5:2.

Таким образом, "Металлург" и "Локомотив" повели 1:0 в своих сериях. Вторые поединки в данных противостояниях пройдут 4 апреля (Ярославль) и 5 апреля (Магнитогорск).

Нынешний сезон в плей-офф КХЛ изначально был полон сенсаций и сюрпризов. Никто из специалистов и болельщиков хоккея не ожидал раннего вылета из розыгрыша Кубка Гагарина двукратного и действующего чемпиона – ЦСКА. Руководство московских армейцев вскоре отправило в отставку одного из лучших наставников Лиги Сергея Федорова.

Стоит заметить, что в текущих полуфиналах Кубка Гагарина три из четырех команд еще не владели престижным трофеем. Исключением является "Металлург", который завоевывал титул два раза (2014, 2016).

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