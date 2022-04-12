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Законодательство РК
16:51 12.04.2022

Разработка школьных программ и учебников – Токаеву рассказали о новых подходах

встреча, отчет, образование Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Президент был проинформирован об исполнении поручений, данных в Послании, и инициативах министерства, направленных на улучшение системы образования и науки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Акорды, президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.

Как доложил министр, в рамках поручений главы государства, данных в Послании, внесены изменения в закон «О науке».

Теперь более четырех тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплин, будут получать стабильную заработную плату, – отмечено в сообщении.

Кроме того, срок финансирования научных проектов продлен с прежних трех до пяти лет. На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры. Запущены специальные конкурсы, в рамках которых более двух тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге.

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По поручению Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых.

Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета.

Заслушав отчет, президент поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей.

Кроме того, глава государства считает необходимым усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования.
Анастасия Московчук
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