Развитие ИИ, открытие филиалов: о чем еще министр науки рассказал Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев 19 июля 2024 года принял министра науки и высшего образования. Саясат Нурбек представил ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки, сообщает Zakon.kz.

Также глава ведомства сообщил, что на сегодня в стране открыты 25 филиалов иностранных вузов:

с зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения;

в текущем году начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: Единая добровольная накопительная система "Келешек", "Нацфонд – детям", льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.

Кроме того, отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта:

на сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту;

в целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы "Болашак" планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

В заключении, как отмечено в публикации Акорды, президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.

Ранее Токаев подписал указ о награждении работников металлургии. Кавалерами ордена "Құрмет" стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоен 51 человек. Кроме того, 7 специалистов отмечены Почетной грамотой президента.