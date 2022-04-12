28,8% акций «Казахтелекома» возвращаются в госсобственность

Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 млн 671 тыс. 481 простой акции АО «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения, — говорится в тексте постановления.

Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% его уставного капитала.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

13 марта стало известно о задержании бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

14 марта председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что в офисах АО «Казахтелеком» в Алматы и столице проходят обыски. Также он подтвердил расследование уголовного дела по фактам хищения средств компании.