Серик Жумангарин предложил ограничить деятельность компании «Казахтелеком»

Целесообразно рассмотреть владение компании «Казахтелеком» двумя операторами связи. Ограничить деятельность «Казахтелекома» на смежных товарных рынках. Пересмотреть правила доступа к кабельной канализации, учесть возможности законодательства для создания достаточных условий для подключения нескольких операторов связи. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Также в пользу демонополизации рынка в сфере телекоммуникационных услуг высказался вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков.

В принципе, меры по демонополизации и развитию конкуренции озвучены Сериком Жумангариным, и мы эти меры поддерживаем. Малик Олжабеков

По данным вице-министра, «Казахтелеком», по сути, является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг: занимаемая доля на рынке фиксированной связи — более 80%, на рынке мобильной связи — более 60%.

В 2019 году «Казахтелеком» купил 75% акций АО «Ксеll» и 100% доли в Tele2 ТОО «Мобайл телеком сервис». Таким образом, 75% национального ресурса радиочастот по итогам объединения сотовых компаний стало принадлежать группе компаний «Казахтелеком».

Кроме того, группа компаний «Казахтелеком» занимает существенную долю на иных смежных рынках. Так, с 2015 года компания является оператором фискальных данных, на этом рынке ее доля составляет порядка 78%, на рынке услуг по хранению данных — занимает долю более 55%, на рынке услуг платного телевидения — более 33%.

Постановлением правительства «Казахтелеком» определен единым оператором маркировки товаров в Казахстане. Кроме того, большая часть кабельных канализаций в стране находится на балансе АО «Казахтелеком».

14 марта председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что в офисах АО «Казахтелеком» в Алматы и столице проходят обыски. Также он подтвердил, что расследуется уголовное дело по фактам хищения средств компании.

13 марта стало известно о задержании бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По словам главы Антикора, действующий руководитель АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев по данному делу не проходит, был допрошен в качестве свидетеля.

В АО «Казахтелеком» сообщили, что компания продолжает работу в штатном режиме, а Куанышбек Есекеев находится на рабочем месте.