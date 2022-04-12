Психолог о том, как пережить смутные времена: Делайте то, что привыкли

На своей странице в Instagram телеведущий напомнил о практических советах, которые давал еще в начале пандемии.

В первую волну пандемии, казавшейся нам тогда – смешно вспомнить! – верхом наших проблем и перемен в жизни, я советовал максимально придерживаться распорядка дня. Многих тогда этот мой совет раздражал страшно. Михаил Лабковский

Психолог отмечает, что и сейчас, в нынешней ситуации, советует то же самое.

От того, что вы будете целыми днями бегать по потолку, сходя с ума от тревоги, никому лучше не станет. Всем нам нужно хоть какое-то подобие стабильности – именно его и можно обрести за счет выполнения рутинных дел. Делайте то, что привыкли, а в идеале – еще и то, что приносит вам хотя бы минимальное удовольствие и успокаивает. Поливайте цветы, гуляйте с собакой, ходите по беговой дорожке. Возвращайте себе опоры, которых сейчас лишились. Психолог Михаил Лабковский

Как уточнил Лабковский, на одной из онлайн-встреч он рассказывал, что в фильмах часто показывают ребенка, который, оказавшись в новом месте, тесно прижимает к себе любимого мишку.

Этот мишка для него – островок безопасности и стабильности. Ваша задача сейчас – создавать и для себя такие «островки», сколько бы вам ни было лет и что бы вы конкретно прямо сейчас ни переживали, – заключил психолог.