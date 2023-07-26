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Как пережить предательство и измену партнера

советы, врач Фото: pixabay
Психолог Александра Титарева дала советы, как справиться с переживаниями после предательства и измены партнера, сообщает Zakon.kz.

В беседе с lenta.ru специалист рассказала, что не стоит стараться скорее поставить точку, а лучше дать себе время справиться с болью.

По мнению эксперта, главное, что необходимо сделать в ситуации измены – позаботиться о себе и своем эмоциональном состоянии. Снизить тревогу и напряжение поможет разговор по душам с человеком, который вызывает доверие.

В случае если партнер скрывал измену продолжительное время, Титарева рекомендовала сдать анализы на наличие заболеваний, передающихся половым путем.

Специалист посоветовала отказаться от сравнения себя с изменщицей (изменником) и не делать своей целью отмщение партнеру.

Как объяснила психолог, постепенно боль станет утихать, и в этот период можно принять решение о дальнейшей судьбе отношений.

"Подумайте, хотите ли вы сохранить отношения, что лучше для вас, не будете ли вы себя изводить, если примите поспешное решение", – отметила эксперт.

Альтернативой личному разговору с партнером, по мнению Титаревой, может стать переписка.

Ранее невролог рассказал, какие хобби помогут сохранить здоровье мозга.

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