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07:09 13.04.2022

Полиция Нью-Йорка опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в метро

метро Нью-Йорк стрельба Фото: pixabay
В результате стрельбы в метро Нью-Йорка, по данным полиции, пострадали 23 человека, десять из них получили огнестрельные ранения, сообщает Zakon.kz.

Полиция Нью-Йорка разыскивает Фрэнка Джеймса в связи со стрельбой в метро.

Фотографию подозреваемого полиция опубликовала в Twitter.

стрельба в метро Нью-Йорк

Фото: Twitter/NYPDnews

В результате стрельбы, по данным полиции, пострадали 23 человека, десять из них получили огнестрельные ранения. До этого сообщалось о 13 пострадавших.

Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (18:30 по времени Нур-Султана), в час пик, на станции «36-я улица».

Отмечается, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

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