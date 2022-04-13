Полиция Нью-Йорка опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в метро

Полиция Нью-Йорка разыскивает Фрэнка Джеймса в связи со стрельбой в метро.

Фотографию подозреваемого полиция опубликовала в Twitter.

Фото: Twitter/NYPDnews

В результате стрельбы, по данным полиции, пострадали 23 человека, десять из них получили огнестрельные ранения. До этого сообщалось о 13 пострадавших.

Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (18:30 по времени Нур-Султана), в час пик, на станции «36-я улица».

Отмечается, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.