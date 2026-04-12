Мир

Мужчина с мачете нападал на людей в метро Нью-Йорка и называл себя Люцифером

мачете, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 12:35
Полиция Нью-Йорка застрелила мужчину, напавшего с мачете на пассажиров метро: три человека получили ранения на станции Гранд-Сентрал, угрозы их жизни нет, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке полиция застрелила 44-летнего Энтони Гриффина, подозреваемого в нападении с мачете на пассажиров метро. Как сообщила комиссар полиции Джессика Тиш, около 9:40 утра офицеры столкнулись с вооруженным мужчиной, который игнорировал команды бросить оружие и называл себя Люцифером, пишет The Guardian.

По словам Тиш, полицейские пытались разрядить ситуацию и предложили помощь, однако мужчина начал приближаться с мачете. Один из офицеров дважды выстрелил в него, после чего сотрудники оказали первую помощь. Позже нападавший умер в больнице Бельвью.

По данным следствия, сначала подозреваемый ранил 84-летнего мужчину на платформе линии 7, затем на линиях 4, 5 и 6 – еще двоих: 65-летнего мужчину и женщину. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное.

Инцидент полностью зафиксировали нагрудные камеры полиции. Власти временно изменили движение поездов через станцию.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил коктейль Молотова в дом главы OpenAI.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
